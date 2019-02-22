Yeter artık! – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Yeter artık!

Yeter artık!

Daha önce 31 bin bordo-mavili yüreğe ceza kesen kurul, dün de bin taraftarın elektronik biletlerini bloke etti. Taraftarlar sosyal medyada sert tepki gösterdi.

() 'a ceza yağdırmaya devam ediyor. Hakem Halil Umut Meler ve 'un hatalı kararları ile katlettiği maçı sonrası PFDK 27 bin bordo-mavili yüreği cezalandırarak eşi görülmemiş bir fatura çıkarmıştı. Toplamda kulübe 321 bin TL para cezası veren ve 31 bini aşkın taraftarının stada girişine yasak koyan PFDK, maçından dolayı yine ceza kesti. Alanyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de kurul yine faturayı kesti.

PFDK DA GİTMELİ
Kuzey ve Güney Kale Arkaları J Blok'ta yer alan taraftarların elektronik biletleri, Stadı'nda oynanacak bir sonraki maç için bloke edildi. Ayrıca taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin TL de ceza geldi. Alanyaspor maçında toplam bin taraftarın ceza almasıyla birlikte bu sezon ceza alan taraftar sayısı 32 bini bulurken, para cezası da 341 bin TL'ye çıktı. Taraftarlar bu haber sonrası, "MHK gitti şimdi sıra PFDK'da. Adalet için bu kurul da gitmeli. Yeter artık" yorumu yaptılar.

  1. 22.2.2019
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