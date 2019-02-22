Haluk Şahin: "Hedefimiz kupa" – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri : "Hedefimiz kupa"

: "Hedefimiz kupa"

Haluk Şahin: "Hedefimiz kupa"

Futbol Şube Sorumlusu , 11 günde art arda , Ümraniyespor ve ile oynayacakları 3 deplasman maçında en iyi sonucu alarak hem ligde hem de kupada mücadelelerini en üst seviyede sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Futbol Şube Sorumlusu , 11 günde art arda , Ümraniyespor ve ile oynayacakları 3 deplasman maçında en iyi sonucu alarak hem ligde hem de kupada mücadelelerini en üst seviyede sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Şahin, "'de elbette üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Ziraat 'nı da müzemize götürmek istiyoruz. Avrupa hedefimiz için uzun yıllardır hasret kaldığımız Türkiye Kupası'nı bu sezon kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

  1. 22.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Haluk Şahin: "Hedefimiz kupa" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN