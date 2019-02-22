8 takımdan biri
Trabzonspor, Süper Lig'de büyük düşüş yaşayan 8 takımdan biri oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'de büyük düşüş yaşayan 8 takımdan biri oldu. Ligin ilk devresini 29 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puan topladı. Karadeniz ekibi 33 puan ile 6. sıraya geriledi.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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