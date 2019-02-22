8 takımdan biri – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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8 takımdan biri

8 takımdan biri

, 'de büyük düşüş yaşayan 8 takımdan biri oldu.

, 'de büyük düşüş yaşayan 8 takımdan biri oldu. Ligin ilk devresini 29 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puan topladı. ekibi 33 puan ile 6. sıraya geriledi.

  1. 22.2.2019
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