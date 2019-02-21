Trabzonspor'dan eski futbolcu Turgut Uçar'ın kabrine ziyaret
21 Şubat 2019, Perşembe
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'dan eski futbolcu 'ın kabrine ziyaret

Trabzonspor'dan eski futbolcu Turgut Uçar'ın kabrine ziyaret

'de yarın deplasmanda ile yapacağı maç için İzmir'e giden 'da yöneticiler ve teknik direktör , vefat eden eski bordo-mavili futbolcu 'ın kabrini ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol şube sorumluları ve Özer Bayraktar, teknik direktör ile yardımcı antrenör Ümit İnal'ın, eski Trabzonsporlu futbolcu Uçar'ın İzmir Örnekköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği belirtildi.

'ın eşi Umay Uçar'a da taziye ziyaretinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Eski futbolcumuza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

  1. 21.2.2019 21:34
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