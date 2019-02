Trabzonspor'da olağanüstü hal!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına büyük umutlarla başlamasına rağmen takımda yaşanan sakatlıklar, transfer yasağı ve kritik maçlardaki hakem kararlarıyla hesapta olmayan puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, 22. hafta sonunda ummadığı bir noktaya geriledi. İkinci yarıda 4 puan toplayıp 11 puan kaybeden bordo- mavilileri kalan haftalarda daha zorlu bir süreç bekliyor. Hem yarışta geri düşen hem de sakatlıklarla boğuşan Karadeniz ekibinde demoralize olan futbolcuları toparlamak için yönetim ve teknik heyet seferberlik ilan etti.



GÜCÜNÜZÜ GÖSTERIN



Oyuncularla bire bir sohbetlere önem verem Karaman, takım ruhunu yeniden geri getirmek istiyor. Futbolcularla bir konuşma yapan Karaman, "Mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim oyun anlayışımız ve kimliğimiz bu. Bu durumun bize yakışmadığını sizler de iyi biliyorsunuz. Ama bu durumun hep birlikte üstesinden geleceğiz. Taraftarlarımız ve yönetimimiz her zaman arkamızda olması bizim için çok büyük bir itici güç. Trabzon'un formasını giyen her oyuncu basit hatalar yapmaması gerektiğini bilir. Artık gerçek gücümüzü sahaya yansıtacağız" dedi.



TOPARLANIN ARTIK



Başkan Ahmet Ağaoğlu, kaptanlar Sosa ve Yusuf ile özel görüştü. Ağaoğlu'nun "Bir an önce toparlanın. Size burada büyük görev düşüyor. Yeniden coşkulu, rakibi oynatmayan, 90 dakika savaşan takımı görmek istiyoruz" dediği kaydedildi.



NÖBETÇİ GOLCÜ EKUBAN



Karadeniz ekibinin forveti Ekuban, sonradan oyuna alındığı maçlarda daha başarılı oluyor. Bordo-mavili futbolcu, bu sezon yedek olarak forma giydiği 12 maçta 207 dakikaya 3 gol sığdırırken, ilk 11'de oynadığı 5 maçta 450 dakikada sadece 1 gol kaydetti. Trabzonspor, 24 yaşındaki Gana asıllı İtalyan yıldızın yedek olarak sahada mücadele ettiği ve gol attığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ekuban, ligde 90 dakika forma giydiği maçların birinde de (Başakşehir) kendi kalesine gol attı.



RODALLEGA'YA ÖZEL TERAPİ



Alanyaspor maçının ardından taraftarların tepkisine maruz kalan Rodallega'ya hem takım arkadaşları hem de teknik heyet sahip çıktı. 33 yaşındaki forvet ile ile görüşen kaptan Sosa, "Taraftarlarımız da bizler gibi kaybedince duygusal davranabiliyor. Ancak sen bizim ailemizin önemli bir parçasısın ve gollerini attıkça herkes seninle sevinecektir" dedi. Rodallega da toparlanma sözü verdi.



ÖMÜR İDMANA ÇIKMADI



Sol arka adalesinde ağrı hisseden Abdülkadir Ömür dün antrenmana katılmadı. Son yapılan 3 idmana çıkmayan Abdülkadir Ömür'ün Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak son çalışmadan sonra netlik kazanacak.



TEMPO YÜKSELDİ



Karadeniz ekibi, yarınki Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Oldukça yüksek tempoda gerçekleşen idman sırasında tecrübeli hoca, orta saha oyuncuları Sosa ile Yusuf'tan daha falz sorumluluk almalarını istedi.



MAÇ SALI GÜNÜ



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı. Buna göre Ümraniyespor- Trabzonspor maçı 26 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Bu karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacağı duyuruldu. Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlanmıştı. Karadeniz ekibinin hedefi kupayı kazanmak.



HEDEFİ VURAMADI



İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euro bonservis bedeli ile alınan Nwakaeme, sözleşmesine, "19 gole katkıda bulunursa 100 bin euro prim alır" maddesi ekletmişti. 3 yıllık anlaşma karşılığında Trabzonspor'dan toplam 2 milyon 970 bin euro garanti ücret kazanacak 29 yaşındaki Nijeryalı, bu hedefine varamayacak gibi. 22 haftalık süreçte 4 gol ve 3 asistlik performans ile 7 gole katkı verebilen tecrübeli oyuncu beklentileri karşılayamadı.?