Trabzonspor taraftarını PFDK bile durduramadı
21 Şubat 2019, Perşembe
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taraftarını PFDK bile durduramadı

Trabzonspor taraftarını PFDK bile durduramadı

30 bini aşkın taraftarı ceza alan yine de 28 bin 709 ortalama ile rekor kırdı.

Bordo-mavili kulüp bu sezon taraftar rekoru kırıyor. Son 8 senede 25 bin ortalama bile tutturamayan bordo-maviller, bu sezon bambaşka bir görüntü ortaya koydu. 28 bin 709 ortalama ile oynayan Karadeniz ekibi, 2010-11'den bu yana en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı. Hem de bu rakamlar PFDK'nın 30 bini aşkın taraftarın passoliglerine bloke koymasına rağmen gerçekleşti. Özellikle Başakşehir maçında hakem hatalarına maruz kalan Fırtına'nın 27 bin taraftarına da PFDK ceza kesmişti. 'un 41 bin 461 kişilik stadında rekor ise 37 bin 600 taraftar ile Fenerbahçe derbisinde kırıldı.


UĞURCAN GERİ DÖNÜYOR

Kaleci , sahalara geri dönüyor... 2 Şubat'ta Ankaragücü ile oynanan mücadelenin ardından 22 yaşındaki eldivenin uyluğunda yırtık tespit edilmişti. 20 gündür sahalardan uzak kalan Uğurcan, sakatlığını tamamen atlattı. karşılaşmasında son anda kadrodan çıkartılan file bekçisi, yarın sınavında eldivenlerini giyecek.

İÇ SAHADA COŞUYOR

Trabzonspor, Stadı'nda oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. 31 gollü 'ın ardından 25 kez rakip fileleri havalandıran Fırtına, iç sahada bu alanda 2. oldu.

SAKATLIK RAPORU

Kulüp, sakatlarla ilgili açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Onazi 3-4 hafta içinde yürüme egzersizlerine başlar. Sol ayak tarak kemiğindeki kırığın kaynamaya başlaması gözlenen Pereira gelecek hafta yürüme egzersizlerine başlayacak. Abdülkadir Ömür'ün ağrıları azaldı. Sağ kalçasında ağrı şikayeti olan Amiri'nin sağ kalça rotator kasında yaralanma tespit edildi. Sağ kalf bölgesinde ağrı şikayeti olan İbanez'de ödem belirlendi. Sol arka uyluk kasında yaşadığı kas yaralanması sonrası tedavi süreci tamamlanan Uğurcan kontrollü olarak takımla çalışmalara başlamıştır. Novak iyileşti" denildi.

Onazi: 3-4 haftaya yürüme egzersizlerine başlayacak
Pereira: 1 hafta sonra yürüme egzersizlerine başlayacak
Amiri: Sağ kalçada kas yaralanması
Ibanez: Soleus kasında ödem
Uğurcan Çakır: Takımla çalıştı
Novak: Takımla çalıştı
Abdülkadir Ömür: Topuk ağrısı

  1. 21.2.2019
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