Trabzonspor'da Novak şoku
Trabzonsporu futbolcu Filip Novak, sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.
Trabzonspor'da sakatlığının ardından takıma dönen ve bugün takımla birlikte çalışmalara başlayan sol bek oyuncusu Novak, yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında Rodallega ile girdiği ikili mücadele sırasında sağ ayak bileğinden sakatlandı ve sahayı terk etti.
- 19.2.2019 12:34
- Güncelleme: 19.2.2019 12:43
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Fantazi hüsranı
Toplam 1
Yorum
haydar alkan son gazete en doğruyu yazmış kimse kimseyi kandırmasın gücümüz ve zekamız bu kadar
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Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Toplam 1
Yorum
savaş İYİ GÜZELDE YILLARDIR ALT YAPIDAN OYUNCULAR NEDEN A TAKIMA ALINMIYOR.EN AZ BEŞ FUTBOLCU A TAKIMDA YER BULMALI.GÜVENİP OYNATMAZ İSEN OLMAZ.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı kesin beşiktaş yener
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