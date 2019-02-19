Trabzonspor'da Novak şoku
19 Şubat 2019, Salı
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'da Novak şoku

Trabzonspor'da Novak şoku

Trabzonsporu futbolcu Filip Novak, sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

'da sakatlığının ardından takıma dönen ve bugün takımla birlikte çalışmalara başlayan sol bek oyuncusu Novak, yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında Rodallega ile girdiği ikili mücadele sırasında sağ ayak bileğinden sakatlandı ve sahayı terk etti.

  1. 19.2.2019 12:34
  2. Güncelleme: 19.2.2019 12:43
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