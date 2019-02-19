Sosa yetmedi – Fotomaç – 19 Şubat 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Sosa yetmedi

Sosa yetmedi

Ligin 16. haftasındaki derbisinde sakatlanan , mücadelesiyle birlikte geri döndü.

Ligin 16. haftasındaki derbisinde sakatlanan , mücadelesiyle birlikte geri döndü. ile 63 gün sonra ilk kez bir maça çıkan Arjantinli 10 numara, 90 dakika sahada kaldı. Girdiği 14 ikili mücadelenin 8'ini kazanan ve 64 isabetli pas yapan 33 yaşındaki yıldız, maç boyunca elinden geleni yapsa da 2-0'lık yenilgiyi önleyemedi. Ayrıca Sosa, ekibi karşısında 100. maçına çıkarak 'dalya' dedi.

  1. 19.2.2019
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