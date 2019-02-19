Sosa yetmedi

Ligin 16. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Jose Sosa, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte geri döndü. Trabzonspor ile 63 gün sonra ilk kez bir maça çıkan Arjantinli 10 numara, 90 dakika sahada kaldı. Girdiği 14 ikili mücadelenin 8'ini kazanan ve 64 isabetli pas yapan 33 yaşındaki yıldız, maç boyunca elinden geleni yapsa da 2-0'lık yenilgiyi önleyemedi. Ayrıca Sosa, Akdeniz ekibi karşısında 100. Süper Lig maçına çıkarak 'dalya' dedi.