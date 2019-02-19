Sosa yetmedi
Ligin 16. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Jose Sosa, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte geri döndü.
Ligin 16. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Jose Sosa, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte geri döndü. Trabzonspor ile 63 gün sonra ilk kez bir maça çıkan Arjantinli 10 numara, 90 dakika sahada kaldı. Girdiği 14 ikili mücadelenin 8'ini kazanan ve 64 isabetli pas yapan 33 yaşındaki yıldız, maç boyunca elinden geleni yapsa da 2-0'lık yenilgiyi önleyemedi. Ayrıca Sosa, Akdeniz ekibi karşısında 100. Süper Lig maçına çıkarak 'dalya' dedi.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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