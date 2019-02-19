Penaltılar Sosa ve Yusuf’un
Hugo Rodallega'nın Süper Lig'de attığı 7 penaltının 4'ünü kaçırması, Trabzonspor teknik heyetinin yeni kararlar almasına neden oldu.
Hugo Rodallega'nın Süper Lig'de attığı 7 penaltının 4'ünü kaçırması, Trabzonspor teknik heyetinin yeni kararlar almasına neden oldu. En son Alanya maçında beyaz noktadan topu direğe nişanlayan 33 yaşındaki Kolombiyalı, artık penaltı kullanmayacak. Bu haftadan sonra Sosa ve Yusuf takımın yeni penaltıcıları olacak.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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