Penaltılar Sosa ve Yusuf’un – Fotomaç – 19 Şubat 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Penaltılar Sosa ve ’un

Penaltılar Sosa ve Yusuf’un

'nın 'de attığı 7 penaltının 4'ünü kaçırması, teknik heyetinin yeni kararlar almasına neden oldu.

'nın 'de attığı 7 penaltının 4'ünü kaçırması, teknik heyetinin yeni kararlar almasına neden oldu. En son Alanya maçında beyaz noktadan topu direğe nişanlayan 33 yaşındaki Kolombiyalı, artık penaltı kullanmayacak. Bu haftadan sonra Sosa ve takımın yeni penaltıcıları olacak.

  1. 19.2.2019
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