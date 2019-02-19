Kaleci Arda’ya tam destek – Fotomaç – 19 Şubat 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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’ya tam destek

Kaleci Arda’ya tam destek

, 18 yaşındaki Akbulut'un en büyük destekçisi...

, 18 yaşındaki Akbulut'un en büyük destekçisi... derbisi ve maçlarında kaleyi koruyan lise öğrencisi Arda ile çok yakından ilgilenen 21 yaşındaki 10 numara, idmanlarda da şut çalışmasını Arda ile yapıyor. Her antrenman sonrasında cepheden şutlar çekerek genç kaleciyi çalıştıran Yusuf, "Bunlar maçta sana çok gelir. Dikkatli ol" uyarısı da yapıyor.

  1. 19.2.2019
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