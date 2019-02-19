Kaleci Arda’ya tam destek
Yusuf Yazıcı, 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'un en büyük destekçisi...
Yusuf Yazıcı, 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'un en büyük destekçisi... Galatasaray derbisi ve Alanyaspor maçlarında kaleyi koruyan lise öğrencisi Arda ile çok yakından ilgilenen 21 yaşındaki 10 numara, idmanlarda da şut çalışmasını Arda ile yapıyor. Her antrenman sonrasında cepheden şutlar çekerek genç kaleciyi çalıştıran Yusuf, "Bunlar maçta sana çok gelir. Dikkatli ol" uyarısı da yapıyor.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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