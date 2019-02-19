Fantazi hüsranı
Yerel gazeteler, Rodallega'nın kaçırdığı penaltıyı gündeme taşırken, mağlubiyet için ise 'hüsran, kaza ve kabus' yorumlarını yaptı.
Yerel gazeteler, Rodallega'nın kaçırdığı penaltıyı gündeme taşırken, mağlubiyet için ise 'hüsran, kaza ve kabus' yorumlarını yaptı. Sonnokta "Atamazsan penaltıyı başın önde terk edersin sahayı", Günebakış "Fantezi hüsranı", Taka "Alanya kabusu", Kuzey Ekspres "Yol kazası", Karadeniz "Kimse kimseyi kandırmasın, gücümüz bu kadar" başlıklarını kullandı.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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