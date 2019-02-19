Fantazi hüsranı – Fotomaç – 19 Şubat 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Fantazi hüsranı

Fantazi hüsranı

gazeteler, Rodallega'nın kaçırdığı penaltıyı gündeme taşırken, mağlubiyet için ise 'hüsran, ve kabus' yorumlarını yaptı.

gazeteler, Rodallega'nın kaçırdığı penaltıyı gündeme taşırken, mağlubiyet için ise 'hüsran, ve kabus' yorumlarını yaptı. Sonnokta "Atamazsan penaltıyı başın önde terk edersin sahayı", Günebakış "Fantezi hüsranı", Taka "Alanya kabusu", Kuzey Ekspres "Yol kazası", "Kimse kimseyi kandırmasın, gücümüz bu kadar" başlıklarını kullandı.

  1. 19.2.2019
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