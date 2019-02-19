Fantazi hüsranı

Yerel gazeteler, Rodallega'nın kaçırdığı penaltıyı gündeme taşırken, mağlubiyet için ise 'hüsran, kaza ve kabus' yorumlarını yaptı. Sonnokta "Atamazsan penaltıyı başın önde terk edersin sahayı", Günebakış "Fantezi hüsranı", Taka "Alanya kabusu", Kuzey Ekspres "Yol kazası", Karadeniz "Kimse kimseyi kandırmasın, gücümüz bu kadar" başlıklarını kullandı.