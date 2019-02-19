Çok üzgünüm
Pereıra'nın yokluğunda Alanyaspor maçında sağ bekte forma şansı bulan Kamil Ahmet Çörekçi, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti.
Pereıra'nın yokluğunda Alanyaspor maçında sağ bekte forma şansı bulan Kamil Ahmet Çörekçi, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti. Ünal Karaman da 67. dakikada onu oyundan aldı ve Toure'yi sahaya sürdü. 26 yaşındaki savunmacının yenilgi sonrası soyunma odasında moralinin çok bozuk olduğu ve arkadaşlarından özür dilediği belirtildi.
- 19.2.2019
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Çok üzgünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.