Çok üzgünüm – Fotomaç – 19 Şubat 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Çok üzgünüm

Çok üzgünüm

Pereıra'nın yokluğunda maçında sağ bekte forma şansı bulan Çörekçi, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti.

Pereıra'nın yokluğunda maçında sağ bekte forma şansı bulan Çörekçi, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti. da 67. dakikada onu oyundan aldı ve Toure'yi sahaya sürdü. 26 yaşındaki savunmacının yenilgi sonrası soyunma odasında moralinin çok bozuk olduğu ve arkadaşlarından özür dilediği belirtildi.

  1. 19.2.2019
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