Alkışlar Hüseyin Türkmen’e
Galatasaray derbisinde Diagne'nin kramponla basarak sağ ayağını iki yerden deldiği Hüseyin Türkmen, Alanyaspor maçında görevini yaptı.
Galatasaray derbisinde Diagne'nin kramponla basarak sağ ayağını iki yerden deldiği Hüseyin Türkmen, Alanyaspor maçında görevini yaptı. 21 yaşındaki stoper geçen hafta ağrıları nedeniyle idmanlarda takımla çoğu zaman çalışmamıştı. Ancak Alanyaspor karşılaşmasında arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve fedakarca mücadele etti.
- 19.2.2019
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Alkışlar Hüseyin Türkmen’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.