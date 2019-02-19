Alkışlar Hüseyin Türkmen’e – Fotomaç – 19 Şubat 2019
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Alkışlar ’e

Alkışlar Hüseyin Türkmen’e

derbisinde Diagne'nin kramponla basarak sağ ayağını iki yerden deldiği , maçında görevini yaptı.

derbisinde Diagne'nin kramponla basarak sağ ayağını iki yerden deldiği , maçında görevini yaptı. 21 yaşındaki stoper geçen hafta ağrıları nedeniyle idmanlarda takımla çoğu zaman çalışmamıştı. Ancak Alanyaspor karşılaşmasında arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve fedakarca mücadele etti.

  1. 19.2.2019
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