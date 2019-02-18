Ünal Karaman: "Özür dileriz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Karaman, "Futbolda her sonuç beklenir ama bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. Hafta içi iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyoruz ama özellikle sezon başından beri bazı yaşadığımız sorunlarla kupa ve lig maçlarında az sayıda oyuncuyu kullanmak durumunda kaldık. Belki bizim farkına varamadığımız, göremediğimiz bir yorgunluk yaşadık. Zaman zaman kötü oynama lüksleri de var" dedi.



KIRILMA ANI MAÇI OLABİLİR

Karaman şöyle devam etti: "Ama ne olursa olsun iç sahada o imkanı bulduğumuz ortamda belki kırılma anı olarak da değerlendirebilir, düşünmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Biz elbette oyuncularımızın bu yorgunluğunu anlayışla karşılayacağız, onları biraz daha anlayıp dinlemeye çalışacağız ama gerçekten üzüldüm. Bu sonuç açıkçası beklediğim bir sonuç değildi. Üzgünüm, gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bunu unutacak ve gerekli dersleri alacağız. Kısa süredetoparlanacağız."



KARAMAN: BEN DE SAKATLANDIM!

Teknik direktör Ünal Karaman, sakatlıklardan yakındı. Bordo-mavili hoca, "Bayburt Bayburt olalı böyle zülum görmedi. Talihsiz sakatlıklar yaşadık" dedi. Karaman, kendisinin de hafta içinde ayak tenisi oynarken az kalsın sakatlandığını da sözlerine ekledi.