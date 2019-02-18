Tren kaçıyor

Sezonun ilk yarısında müthiş bir futbol oynayan Trabzonspor, taraflıtarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Devreyi 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer "O sene bu sene" diyerek şampiyonluk şarkıları söylüyordu. Ancak ikinci devrede geride kalan 5 haftada sadece 1 kez kazandılar ve zirve yarışının çok uzağında kaldılar. Bunda hakemlerin Karadeniz Fırtınası'nı ciddi biçimde engellemesi de etken oldu.



YA İLK DÖRT YA DA KUPA

Trabzonspor dün de evinde Alanyaspor'a kaybetti. Bordo-mavililer, ligden Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir yara aldı. Kazansa ilk 4'e girecek olan Karadeniz Fırtınası, Alanyaspor mağlubiyetiyle 6. basamağa kadar geriledi. Trabzonspor sezon sonuna kadar hem ligde Avrupa kupaları için mücadele verecek hem de en kısa yol olan Türkiye Kupası'nı kazanmaya çalışacak.



ARDA AKBULUT DAHA NE YAPSIN

Genç eldiven Arda dün kalesinde 2 gol görmesine rağmen iyi bir maç çıkardı. Trabzonspor'un G.Saray ile oynadığı maçın ardından Alanyaspor'a karşı da şans bulan 18 yaşındaki eldiven Efecan, Cisse ve Ozan Tufan'ın pozisyonlarında kalesinde adeta devleşti.



KARAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavili ekibin hocası Ünal Karaman, Galatasaray maçı 11'inden sadece 1 ismi değiştirdi. Başarılı çalıştırıcı, Cimbom'a karşı ön liberoda görevlendirdiği Zargo Toure'yi bu karşılaşmada kulübeye çekti. Ünal Karaman sakatlığını atlatan Jose Sosa'yı 11'e sürdü. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı geçmeyince kalede yine Arda Akbulut oynadı.



UĞURCAN ÇIKARILDI

Fırtınada sakat isimlerden olan Uğurcan Çakır'ın adı maç kadrosuna yazılacaktı. Ancak genç eldiven karşılaşma öncesinde şiddetli ağrı hissedince kadrodan çıkarıldı. Kalede Arda Akbulut forma giyerken, Muzaffer Cem Kablan yedek bekledi.



FIRTINA'DA 4 EKSİK

Ligde dün Alanyaspor ile oynayan Trabzonspor'da 4 eksik vardı. Uzun süreli sakatlıkları bulunan ön libero Ogenyi Onazi ve sağ bek Joao Pereira'nın yanı sıra sol bek Filip Novak ile kaleci Uğurcan Çakır da forma giyemedi. Özellikle Onazi aranıyor.