Teselli etti

Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonrası soluğu soyunma odasında aldı. Yenilgi nedeniyle oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Ağaoğlu'nun futbolcularına, "Kaldırın kafanızı. Kötü bir gün geçirdik ama sonuçta futbolda bunlar olabilir. Siz Trabzonspor'un geleceğisiniz" dediği belirtildi.



DOSTLUK YEMEĞİ

Maç öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yemekte buluştu. Her iki tarafın da birbirine başarılar dilediği yemekte, Alanya yönetimine telkari kaplama plaket hediye edildi.