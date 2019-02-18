Teselli etti – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Teselli etti

Teselli etti

Başkan maç sonrası soluğu soyunma odasında aldı.

Başkan maç sonrası soluğu soyunma odasında aldı. Yenilgi nedeniyle oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Ağaoğlu'nun futbolcularına, "Kaldırın kafanızı. Kötü bir gün geçirdik ama sonuçta futbolda bunlar olabilir. Siz 'un geleceğisiniz" dediği belirtildi.

DOSTLUK YEMEĞİ
Maç öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Başkanı Hasan ve yönetim kurulu üyeleri yemekte buluştu. Her iki tarafın da birbirine başarılar dilediği yemekte, Alanya yönetimine telkari kaplama plaket hediye edildi.

  1. 18.2.2019
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