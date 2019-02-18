Teselli etti
Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonrası soluğu soyunma odasında aldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonrası soluğu soyunma odasında aldı. Yenilgi nedeniyle oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Ağaoğlu'nun futbolcularına, "Kaldırın kafanızı. Kötü bir gün geçirdik ama sonuçta futbolda bunlar olabilir. Siz Trabzonspor'un geleceğisiniz" dediği belirtildi.
DOSTLUK YEMEĞİ
Maç öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yemekte buluştu. Her iki tarafın da birbirine başarılar dilediği yemekte, Alanya yönetimine telkari kaplama plaket hediye edildi.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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