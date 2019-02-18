Rodallega: "Haziran'da gidiyorum"

Fırtına, Alanya karşısında 49'da penaltı kazandı. Topun başına Rodallega geçti. Kolombiyalı, 'panenka stili' vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü. Rodallega tamamladı ancak gol iptal edildi. 33 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de kullandığı 7 penaltının 4'ünü kaçırdı. Bordo-mavililer, Sosa varken penaltıyı Rodallega'nın kullanmasını eleştirdi. Twitter'da "Bırak artık Sosa vursun" yazıldı. Bir taraftar Rodallega'ya "Evine dön" dedi. O da "Haziranda sözleşmemem bitiyor, gidiyorum" cevabını verdi.



17. KEZ DİREĞE TAKILDI

Karadeniz Fırtınası bu sezon bir türlü direkleri geçemiyor. Trabzonspor dün de direk kabusu yaşadı. Kazanılan penaltıda Hugo Rodallega'nın vuruşu direkten geri geldi. Bordo-mavililerin bu sezon 17. kez bir topu direkten geri döndü. Karadeniz temsilcisi şanssız istatistikte Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.



O GOL NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Rodallega'nın penaltısı direkten döndükten sonra, Kolombiyalı oyuncu topu boş ağlara yolladı. Ancak gol iptal edildi. İşte Futbol Oyun Kurallarına göre golün iptalinin sebebi: "Vuruşu kullanan oyuncu, top başka futbolcuya değene kadar topla tekrar oynayamaz."