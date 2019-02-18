Büyük protesto – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Büyük protesto

Tribünler, son zamanlarda sık yaşanan hakem hatalarını için pankart açtı, hakemlere sert tepki gösterdi.

maçında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi , sınavında Alper Ulusoy, ve geçen hafta oynanan derbisinde de Ümit Öztürk'ün hatalı kararlarına maruz kalan 'da taraftar dün tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, son dönemde artan hakem hataları için tribünlerde siyah karton üzerine, 'Yeter artık' yazılı pankartları açtı. Tüm tribünler, maçın başında bu pankartları havaya kaldırarak ettiler. Ayrıca, " katili Türk hakemleri", "Adalet istiyoruz", "Lehimize de aleyhimize de hakem hataları olmasın" tezahüratları yeri göğü inletti.

TARAFTARDAN TAM DESTEK
ekibi ile arasında oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar tribünlerin çok büyük bir bölümünü doldururken, takıma 90 dakika boyunca tam destek verdi. Ayrıca az sayıdaki Alanyaspor taraftarı da takımlarına destek oldu.

  1. 18.2.2019
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