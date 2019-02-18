Büyük protesto
Tribünler, son zamanlarda sık yaşanan hakem hatalarını protesto için pankart açtı, hakemlere sert tepki gösterdi.
Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus, Sivasspor sınavında Alper Ulusoy, ve geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinde de Ümit Öztürk'ün hatalı kararlarına maruz kalan Trabzonspor'da taraftar dün tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, son dönemde artan hakem hataları için tribünlerde siyah karton üzerine, 'Yeter artık' yazılı pankartları açtı. Tüm tribünler, maçın başında bu pankartları havaya kaldırarak protesto ettiler. Ayrıca, "Futbolun katili Türk hakemleri", "Adalet istiyoruz", "Lehimize de aleyhimize de hakem hataları olmasın" tezahüratları yeri göğü inletti.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Karadeniz ekibi ile Alanyaspor arasında oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar tribünlerin çok büyük bir bölümünü doldururken, takıma 90 dakika boyunca tam destek verdi. Ayrıca az sayıdaki Alanyaspor taraftarı da takımlarına destek oldu.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Büyük protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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