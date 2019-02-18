Büyük protesto

Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus, Sivasspor sınavında Alper Ulusoy, ve geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinde de Ümit Öztürk'ün hatalı kararlarına maruz kalan Trabzonspor'da taraftar dün tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, son dönemde artan hakem hataları için tribünlerde siyah karton üzerine, 'Yeter artık' yazılı pankartları açtı. Tüm tribünler, maçın başında bu pankartları havaya kaldırarak protesto ettiler. Ayrıca, "Futbolun katili Türk hakemleri", "Adalet istiyoruz", "Lehimize de aleyhimize de hakem hataları olmasın" tezahüratları yeri göğü inletti.



TARAFTARDAN TAM DESTEK

Karadeniz ekibi ile Alanyaspor arasında oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar tribünlerin çok büyük bir bölümünü doldururken, takıma 90 dakika boyunca tam destek verdi. Ayrıca az sayıdaki Alanyaspor taraftarı da takımlarına destek oldu.