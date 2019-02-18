Amiri’den hata – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Amiri’den hata

Bordo-mavili takımın İranlı futbolcusu dün kötü bir performans sergiledi.

Bordo-mavili takımın İranlı futbolcusu dün kötü bir performans sergiledi. Sol açık olmasına rağmen sol bekte oynatılan 31 yaşındaki futbolcu, yenilen golde büyük hata yaptı. Zaman zaman zor onlar yaşayan Amiri'yi soyunma odasında teknik direktör teselli etti.

  1. 18.2.2019
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