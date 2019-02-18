Amiri’den hata

Bordo-mavili takımın İranlı futbolcusu Amiri dün kötü bir performans sergiledi. Sol açık olmasına rağmen sol bekte oynatılan 31 yaşındaki futbolcu, yenilen golde büyük hata yaptı. Zaman zaman zor onlar yaşayan Amiri'yi soyunma odasında teknik direktör Ünal Karaman teselli etti.