Amiri’den hata
Bordo-mavili takımın İranlı futbolcusu Amiri dün kötü bir performans sergiledi.
Bordo-mavili takımın İranlı futbolcusu Amiri dün kötü bir performans sergiledi. Sol açık olmasına rağmen sol bekte oynatılan 31 yaşındaki futbolcu, yenilen golde büyük hata yaptı. Zaman zaman zor onlar yaşayan Amiri'yi soyunma odasında teknik direktör Ünal Karaman teselli etti.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Amiri’den hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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