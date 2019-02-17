Ünlüler kitap için sahada – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Ünlüler kitap için sahada

Ünlüler kitap için sahada

Ünlüler kitap için sahada

Üniversitesi öğrencileri Adana Şehit Muharrem Erdoğan İlkokulu'nda kütüphahe kurulması adına futbol turnuvası düzenliyor.

Yarın 15.00'te Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ndeki organizasyon sadece 1 kitap getirerek ücretsiz takip edilebilecek. , Olcay Çakır, Papen Mustafa, Evren Turhan, , Lemi Çelik ve birçok ünlü forma giyecek.
  1. 17.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünlüler kitap için sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN