Trabzonspor rol modeldir – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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rol modeldir

Trabzonspor rol modeldir

Başarılı çalıştırıcı “Ülke futbolunun kurtulması için kara göründü” dedi ve çözüm yolunu açıkladı: “Kulüpler ağır bütçeleri kaldıramıyor. son yıllarda ’de önemli bir rol modeldir”

Sadece oynattığı futbolla değil, beyefendi kişiliği ve her demeciyle gönüllerde taht kuran 'un , ekibinin için önemine değindi. 'Karaboğa' lakaplı Ünal Karaman "Türk futbolunun ve Trabzanspor'un içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte genç oyunculara forma verdik. Bu çocuklar zamanla pişecek ve iyi yerlere gelecek. Altyapıdan gelip bir anda oynasın demek olmuyor. Ciddi bir emek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MARKA İSİM ZOR
Ünal Karaman sözlerini şöyle tamamladı: Trabzonspor yıllardır Türkiye'de bir rol modeldir. Geçmişte takımda marka isimler vardı. Ancak artık kolay değil. Sadece bizim değil, ülke futbolunun da kurtulması için artık kara göründü. Kulüpler ağır bütçeleri kaldıramıyor. Her takım kendi altyapısına dönmek zorunda. Biz buna yıllardır en güzel örneklerden biriyiz. Trabzonspor'un başlattığı bu hareket yakın gelecekte tüm kulüplere yol gösterecek.
Yunus Emre

'ALANYA'YI YENMELİYİZ'
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçıyla ilgili de konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "Alanya maçıyla birlikte kendimize yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Takımda herkes fazlasıyla gayret gösteriyor. Eksiklerimiz varken zor maçlar oynadık, oynamaya da devam ediyoruz. İkinci yarının başında ufak tefek dalgalanmalar yaşadık. Bunları normal karşılıyorum. Şimdi yeniden hedefe doğru yürüyeceğiz" dedi.

  1. 17.2.2019
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