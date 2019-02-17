İlk başkan Sümer – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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İlk başkan

İlk başkan Sümer

Kulüp tüzüğünde yer alan 52. madde gereği oluşturmak için başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, eski başkan ve asbaşkanlar ile bir araya geldi.

Oylama sonucunda ilk başkan Özkan seçildi. , olağanüstü durumlarda kendiliğinden ya da organ kurullarının talebi üzerine yol gösterici görüşler açıklayabilecek. Mutabakat ile genel kurul divanını oluşturabilecek.
  1. 17.2.2019
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