Gençler için imza töreni – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Gençler için imza töreni

Gençler için imza töreni

Devre arası kampına götürülen genç oyunculardan 4'ü takımda kalmıştı.

Beğenilen isimlerden Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara ve Koray Kılınç'ın yanı sıra Tunahan Ergül, Behlül Aydın, Kağan Moradaoğlu da profesyonel yapılmıştı. Geleceğin yıldızları için toplu bir imza töreni düzenlenecek
  1. 17.2.2019
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