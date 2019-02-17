‘Dev’ kovalama – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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‘Dev’ kovalama

‘Dev’ kovalama

bugün ’u konuk ediyor. Amaç 3 puanı alıp yeniden Avrupa Kupaları basamaklarına yükselmek ve biletinin peşinden koşmak.

Bordo-mavililer, geçen hafta aldıkları yenilgisinin yaralarını bugün ağırlayacakları 'u devirerek sarmak istiyor. Başakşehir ve Galatasaray maçlarındaki fahiş hakem hatalarıyla şampiyonluk yarışında geride kalan Fırtınası, 16.00'daki mücadelede ekibi mağlup etmeyi planlıyor. 'un kısa vadedeki hedefi, 'un kaybettiği haftada yeniden ilk 4 arasına girmek. Uzun vadede ise puan cetvelinde çok uzak olmadığı Galatasaray ve Beşiktaş'ı geçerek bileti kapmak.

6. RANDEVU
Trabzonspor ile Alanyaspor ligde 6. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 5 randevuda Fırtına 1 kez kazandı, Akdeniz ekibi ise 3 karşılaşmadan zaferle ayrıldı. 1 maç berabere tamamlandı. Karadeniz ekibi 5 golüne karşılık, kalesinde 9 gol gördü.

Fırtına'da sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi, Filip Novak ve Joao Pereira forma giyemeyecek. Formu düşen Zargo Toure'nin de kenarda oturması bekleniyor.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR:

* Trabzonspor, Stadı'nda oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kaybetti.
* Bordo-mavililer son 13 maçın 12'sinde ağları havalandırdı.
* İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünü Alanyaspor kazandı.
* Alanyaspor'un ligde en fazla yendiği 4 takımdan biri Trabzonspor. Diğerleri G.Birliği, ve Akhisar.
* Trabzonspor'un sahasında bugünkü rakibi Alanyaspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor. 1 beraberlik, 1 de mağlubiyeti var.
* Alanyaspor bu sezon deplasmanda 10 maçın 2'sini kazanabildi. Bu mücadelelerin 6'sında gol atamadı.
* Akdeniz temsilcisi Fenerbahçe'nin (5) ardından dış sahada en az gol atan takım. Fileleri 7 kez sarstılar.

NWAKAEME ÇOK HIRSLI
Son haftalarda beklenilen performansı sergileyemeyen Anthony Nwakaeme, Alanyaspor karşılaşması öncesi iddialı. Hafta boyunca idmanlarda bir hayli hırslı olan Nijeryalı futbolcu heyecanla maç saatini bekliyor. 29 yaşındaki oyuncu "Goller atmak ve asistler yapmak istiyorum. Ama öncelik Trabzonspor'un galip gelmesi" dedi.

HUGO SINIRDA
Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Hugo Rodallega sarı kart sınırında. Kolombiyalı yıldız bugün kart görüp cezalı duruma düşmesi halinde karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör , 33 yaşındaki ismi gereksiz karta karşı uyardı.

KAPTAN SOSA GERİ DÖNÜYOR
Arjantinli yıldız, Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Jose Sosa'nın tedavi süreci tamamlandı. Bir süredir takımla idmanlara çıkan tecrübeli futbolcu, Galatasaray karşısında maç kadrosunda olmasına rağmen şans bulamamıştı. 33 yaşındaki yıldızın 63 günlük hasreti bugün sona eriyor. Alanyaspor karşısında 11'de olacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
ARDA
KAMİL
HÜSEYİN
HOSSEİNİ
AMİRİ
SOSA
YUSUF
ABDÜLKADİR
EKUBAN
NWAKAEME
RODALLEGA

  1. 17.2.2019
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