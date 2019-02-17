‘Dev’ kovalama

Bordo-mavililer, geçen hafta aldıkları Galatasaray yenilgisinin yaralarını bugün ağırlayacakları Alanyaspor'u devirerek sarmak istiyor. Başakşehir ve Galatasaray maçlarındaki fahiş hakem hatalarıyla şampiyonluk yarışında geride kalan Karadeniz Fırtınası, 16.00'daki mücadelede Akdeniz ekibi mağlup etmeyi planlıyor. Trabzonspor'un kısa vadedeki hedefi, Yeni Malatyaspor'un kaybettiği haftada yeniden ilk 4 arasına girmek. Uzun vadede ise puan cetvelinde çok uzak olmadığı Galatasaray ve Beşiktaş'ı geçerek Devler Ligi bileti kapmak.



6. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor ligde 6. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 5 randevuda Fırtına 1 kez kazandı, Akdeniz ekibi ise 3 karşılaşmadan zaferle ayrıldı. 1 maç berabere tamamlandı. Karadeniz ekibi 5 golüne karşılık, kalesinde 9 gol gördü.



Fırtına'da sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi, Filip Novak ve Joao Pereira forma giyemeyecek. Formu düşen Zargo Toure'nin de kenarda oturması bekleniyor.



MAÇ ÖNÜ NOTLAR:



* Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kaybetti.

* Bordo-mavililer son 13 maçın 12'sinde ağları havalandırdı.

* İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünü Alanyaspor kazandı.

* Alanyaspor'un ligde en fazla yendiği 4 takımdan biri Trabzonspor. Diğerleri G.Birliği, Kayserispor ve Akhisar.

* Trabzonspor'un sahasında bugünkü rakibi Alanyaspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor. 1 beraberlik, 1 de mağlubiyeti var.

* Alanyaspor bu sezon deplasmanda 10 maçın 2'sini kazanabildi. Bu mücadelelerin 6'sında gol atamadı.

* Akdeniz temsilcisi Fenerbahçe'nin (5) ardından dış sahada en az gol atan takım. Fileleri 7 kez sarstılar.



NWAKAEME ÇOK HIRSLI

Son haftalarda beklenilen performansı sergileyemeyen Anthony Nwakaeme, Alanyaspor karşılaşması öncesi iddialı. Hafta boyunca idmanlarda bir hayli hırslı olan Nijeryalı futbolcu heyecanla maç saatini bekliyor. 29 yaşındaki oyuncu "Goller atmak ve asistler yapmak istiyorum. Ama öncelik Trabzonspor'un galip gelmesi" dedi.



HUGO SINIRDA

Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Hugo Rodallega sarı kart sınırında. Kolombiyalı yıldız bugün kart görüp cezalı duruma düşmesi halinde Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman, 33 yaşındaki ismi gereksiz karta karşı uyardı.



KAPTAN SOSA GERİ DÖNÜYOR

Arjantinli yıldız, Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Jose Sosa'nın tedavi süreci tamamlandı. Bir süredir takımla idmanlara çıkan tecrübeli futbolcu, Galatasaray karşısında maç kadrosunda olmasına rağmen şans bulamamıştı. 33 yaşındaki yıldızın 63 günlük hasreti bugün sona eriyor. Alanyaspor karşısında 11'de olacak.



TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

ARDA

KAMİL

HÜSEYİN

HOSSEİNİ

AMİRİ

SOSA

YUSUF

ABDÜLKADİR

EKUBAN

NWAKAEME

RODALLEGA