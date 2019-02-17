Abdülkadir’e sağlık taraması – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Abdülkadir’e sağlık taraması

Abdülkadir’e sağlık taraması

Türk futbolunun geleceği ve 'un yıldızı Abdülkadir Ömür ciddi adale ağrıları çekiyor.

Bu durum oyununu da olumsuz yönde etkiliyor. 19 yaşındaki genç futbolcu, sezon biter bitmez bir sağlık taramasına sokulacak. Her yönden incelenecek ve bu problemin çözümü için tedavi süreci başlayacak. da Abdülkadir'in çekerek oynadığını açıklamıştı.

6 GOLE KATKI YAPTI
Abdülkadir Ömür bu sezon 20 lig maçında forma giydi. 2 gol, 4 asistle oynadı. 6 gole direkt etki etti. Maç başına 1.2 driplingle de 'in en iyilerinden biri. 19 yaşındaki genç futbolcu yüzde 85'lik pas isabetiyle de dikkat çekiyor.
  1. 17.2.2019
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