Abdülkadir’e sağlık taraması
Türk futbolunun geleceği ve Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür ciddi adale ağrıları çekiyor.
6 GOLE KATKI YAPTI
Abdülkadir Ömür bu sezon 20 lig maçında forma giydi. 2 gol, 4 asistle oynadı. 6 gole direkt etki etti. Maç başına 1.2 driplingle de Süper Lig'in en iyilerinden biri. 19 yaşındaki genç futbolcu yüzde 85'lik pas isabetiyle de dikkat çekiyor.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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