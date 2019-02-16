Ünal Karaman'dan önemli açıklamalar!
“Bu ülke birçok zorluğa ve birçok olumsuzluğa, ayağına basılıp tökezlenmesi istenmesine rağmen halen bir duruş gösterip, tarihten gelen bağlarını canlı tutmaya gayret gösteriyor. Vatan ve bayrak önemli”
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Konuştuğunuz her sözün birçok insanın duygularını tetikleyebileceğini bilmeniz gerekiyor. Ben bireyim ama temsil yönüne baktığımızda çok ağır bir rolümüz var" dedi. Ünal Karaman ile bordo- mavili futbolculardan takım kaptanı Jose Sosa, Yusuf Yazıcı ve Ekuban, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Türkiye Söyleşileri" programına katıldı. 52 yaşındaki hoca burada çok önemli açıklamalarda bulundu.
SORUMLULUĞUMUZ VAR
Renkleri, dinleri ve dilleri ne olursa olsun herkesin Türkiye'de kardeş olduğuna işaret eden Karaman, "Bu ülke birçok zorluğa ve olumsuzluğa, ayağına basılıp tökezlenmesi istenmesine rağmen halen bir duruş gösterip, tarihten gelen bağlarını canlı tutmaya gayret gösteriyor. Buralardan ayrıldığınızda bizlerin gelenek ve göreneklerinden haberdar olmuş, bizlerden birileri gibi gideceksiniz. Ne olursa olsun bizi biz yapan, hayatımızda en önemli adım atma noktasında kucak açan bayrağa ve vatana karşı sorumluluğumuz var" diye konuştu. Ünal Karaman uzun süre ayakta alkışlandı.
FIRTINALAR KOPAR
Karaman, bir öğrencinin "Maç sırasında nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Bazen içinizde fırtınalar kopar ve çok şeyler söylemek istersiniz. Yaşadığınız bir zorluk sizi daha zor bir duruma itebilir ama konuşamazsınız. Trabzon ve Trabzonspor et ve tırnak gibi. Konuştuğunuz her sözün birçok insanın duygularını tetikleyebileceğini bilmeniz gerekiyor. Ben bireyim ama temsil yönüne baktığımızda çok ağır bir rolümüz var. Ama bazen insanlar susarak da çok şeyi ifade edebilirler" yanıtını verdi.
İKİ YER ÜÇ ATARIZ!
Yusuf Yazıcı, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçta bordo-mavili takım aleyhine verilen penaltı sonrası kaleci Arda Akbulut ile yaşadığı diyaloğa değindi. Penaltı pozisyonu sonrası Arda'nın çok üzgün olduğunu anlatan Yusuf Yazıcı, "Yanıma geldi ve 'abi vallahi dokunmadım' dedi. Ben de kendisine 'tutarsan çok güzel olur, ama tutamazsan hiç problem değil, iki tane yer üç tane atarız' dedim. Atacaktık da başka şeylere rağmen atamadık" ifadelerini kullandı.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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