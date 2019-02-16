Trabzonspor'da savunma değişimi
19 Mayıs 2019, Pazar
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'da savunma değişimi

Trabzonspor'da savunma değişimi

Teknik direktör , yarınki Aytemiz Alanya maçında savunmayı değiştirebilir.

52 yaşındaki çalıştırıcının, son haftalarda Toure'de yaşanan düşüş nedeniyle bu oyuncunun yerine Hüseyin Türkmen'in yanında İranlı Hosseini'ye forma vermesi bekleniyor. İki stoperin daha önceki maçlarda uyumlu olması dikkat çekmişti.

DAHA DA GENÇLEŞTİ

Karadeniz ekibi, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olmuştu. 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu ile yaş ortalaması 23'e inmişti. 18 yaşındaki forvet oyuncusu Koray Kılınç ile ortalama daha da düştü. Gençlik hareketenin devam edeceği belirtiliyor.

İSTİŞARE KURULU

, yeni tüzüğünde yer alan 52'nci madde gereği 'İstişare Kurulu'nu hayata geçiriyor. , Başkan Ahmet Ağaoğlu, eski başkanlar ve asbaşkanlara davet yazısı gönderdi. 50'nin üzerinde isme davet giderken, seçim yapılacak. İlk kez düzenlenecek toplantıya katılacak isimler arasından başkan, başkan vekili ve genel sekreter olmak üzere 3 üyelik 'İstişare Kurulu' belirlenecek.

RAKAMLARIN DiLi

9 - 1994 doğumlu Ekuban Trabzonspor ile şu ana kadar 22 maça (1088 dakikada) maça çıktı ve fileleri 7 kez sarstı. 2 de asist yapan 24 yaşındaki futbolcu 9 gole katkı yaptı.

1 - 'a geçen hafta 3-1 kaybeden Trabzonspor, kötü bir istatistiği de imsa attı. Fırtına bu sezon ilk kez yüzde 38 gibi düşük bir oranla topla oynayabildi.

1 - Arda Akbulut 01.01.2001) 'de Trabzonspor forması giyen 2000 sonrası doğumlu ilk isim oldu. Arda derbide 6 net kurtarış yapmıştı.

TARİHİN İÇİNDEN

Yabancı futbolcu sayısı tartışılırken, Trabzonspor bu konuda bir rekor kırdı. Fırtına, elde edilen şampiyonlukların hepsinde kadrosundaki oyuncuların tamamı yerli olan tek takım.

  1. 16.2.2019
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