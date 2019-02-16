Trabzonspor'a altyapıdan bir takviye daha
Teknik direktör Ünal Karaman’ın talebi doğrultusunda altyapıdan denenmek için devre arası kampına çağrılan 18 yaşındaki forvet Koray Kılınç, profesyonel yapıldı.
1 aydır A takımla idmanlara çıkan 1.92 boyundaki golcünün bu süreçte performansının yeterli görüldüğü ve bu nedenle takımda kalmasına karar verildiği ifade edildi. Koray 4 yıllık imza attı.
TAŞDEMİR TAKİPTE
Bordo-mavililerin izleme komitesi sezon sonunda takımı güçlendirmek için oyuncu takibine devam ediyor. Azerisport'un haberine göre, İngiltere National lig takımı Fylde'de forma giyen Azerbaycan U19 Milli Takım futbolcusu Serhat Taşdemir, Fırtına'nın radarına girdi. Karadeniz ekibinin yetkilileri, Azerbaycan'ın martta Rusya ile yapacağı maça gözlemci göndererek futbolcuyu bir kez daha takip edecek. 18 yaşındaki Serhat Taşdemir sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor. Serhat bu sezon 18 maçta 4 gol atmayı başardı.
SERMAYE ARTIRILDI
Trabzonspor Sportif A.Ş'nin geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulunda aldığı sermaye artırımı kararı SPK tarafından onaylandı. KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 200 oranında 200 milyon TL artırılarak 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı" denildi.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Trabzonspor'a altyapıdan bir takviye daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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