Trabzonspor'a altyapıdan bir takviye daha

1 aydır A takımla idmanlara çıkan 1.92 boyundaki golcünün bu süreçte performansının yeterli görüldüğü ve bu nedenle takımda kalmasına karar verildiği ifade edildi. Koray 4 yıllık imza attı.



TAŞDEMİR TAKİPTE



Bordo-mavililerin izleme komitesi sezon sonunda takımı güçlendirmek için oyuncu takibine devam ediyor. Azerisport'un haberine göre, İngiltere National lig takımı Fylde'de forma giyen Azerbaycan U19 Milli Takım futbolcusu Serhat Taşdemir, Fırtına'nın radarına girdi. Karadeniz ekibinin yetkilileri, Azerbaycan'ın martta Rusya ile yapacağı maça gözlemci göndererek futbolcuyu bir kez daha takip edecek. 18 yaşındaki Serhat Taşdemir sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor. Serhat bu sezon 18 maçta 4 gol atmayı başardı.



SERMAYE ARTIRILDI



Trabzonspor Sportif A.Ş'nin geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulunda aldığı sermaye artırımı kararı SPK tarafından onaylandı. KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 200 oranında 200 milyon TL artırılarak 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı" denildi.