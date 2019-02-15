Trabzonspor'da Sosa dümene!
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Sosa dümene!

'da Sosa dümene!

Trabzonspor'da Sosa dümene!

, Sosa’nın dönüşüyle orta sahayı yeniden dizayn edecek. Abdülkadir ve ‘daha özgür’ oynayacaklar.

Sakatların dönüşüyle kadroda da revizyon olacak. Alanya maçında orta sahayı yeniden şekillendirecek olan , kaptan 'ya 5 hafta aradan sonra ilk 11'de görev verecek. Orta sahada Sosa ile ikilisi yer alacak. Savunmada ise Hüseyin ve Hosseini ile devam edilmesi bekleniyor. Bu takdirde Toure kulübeye gidecek. Sol bekte Novak'ın durumu belirleyici olacak. Çek futbolcu oynamazsa bu mevkide yine Amiri yer alacak. Karaman, Sosa'nın dönmesiyle birlikte Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir daha özgür oynayacaklar.


MESSI OMUZLARDA

Abdülkadir Ömür dünkü antrenmanın yıldızı oldu. Genç oyuncu, koşunun ardından ana bölümde yapılan çift kalede attığı 2 golle öne çıktı. Rodallega ile Yusuf Yazıcı da karşılaşmada performanslarıyla dikkat çektiler. Kaleci antrenörü Metin Aktaş, maçın ardından Abdülkadir Ömür'ü sırtına alarak golleri nedeniyle tebrik etti.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Alanya maçının hazırlıklarına devam edildi. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana sakat olan Onazi ve Pereira katılmadı. Novak ise takımdan ayrı koşu yaptı.


HUGO PARASINI HALA ALAMADI

Tanımadığı kişilerce hakkında icra takibi başlatılan Hugo Rodallega, son anda kurtarılan 2.5 milyon lirasını hala alamadı. Rodallega'nın avukatları dün bir açıklama yaptı. Avukat , müvekkiline parasının iade edilmediğini, 44 gündür mağduriyetinin devam ettiğini belirterek, icra mahkemesinin kararını beklediklerini söyledi. Diğer avukat Mikail Hasbek, parayı alamamasının Hugo'nun futboluna da olumsuz yansıdığını belirtti. 2.5 milyon TL icra dairesinin kasasında bekletiliyor.

PFDK'DAN 130 BİN TL CEZA

, derbisinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle 'a toplam 130 bin TL para cezası verdi. Misafir tribün 419 ve 420 blokta yer alan bordo-mavili seyircilerin elektronik biletleri de bir sonraki deplasman maçında bloke edilecek.

SERMAYE ARTIŞINA ONAY

Trabzonspor Sportif A.Ş'nin geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulunda aldığı sermaye artırımı kararı SPK tarafından onaylandı. Şirketin çıkarılmış sermayesi onayla birlikte %200 oranında artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarıldı.

ŞAHIN: BIZDE HEDEF BITMEZ

Futbol şube sorumlusu , yılmayarak, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti: "Trabzonspor'un hedefleri bitmez. Kupayı müzemize getirmek istiyoruz. Ligi de en iyi yerde bitirmek için çalışacağız. Tüm Türkiye, bu 17-18 yaşındaki gençlerin mücadelesini görüyor, alkışlıyor."

  1. 15.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Sosa dümene! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN