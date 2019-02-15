Trabzonspor Alanya'da 'hareket' edecek!
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor Alanya'da 'hareket' edecek!

Trabzonspor Alanya'da 'hareket' edecek!

Trabzonspor Alanya'da 'hareket' edecek!

Alanya maçının ‘oyun planı’ şekillendi: Saha içinde daha çok hareket edilecek, topun hızı artırılacak, rakibe baskı yapılacak.

maçının taktiği belli oldu. Bordomavililer, hızlı oyun ve presle sonuca gitmeye çalışacak. , antrenmanda futbolculara sık sık bu yönde uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularından daha çabuk oynamalarını ve topla temaslarının daha az olmasını isteyerek, "Saha içerisinde hareketliliği ihmal etmeyelim. Topun hızını artırın. Rakibe kendi sahasında baskı yapıp çıkartmamaya çalışalım. Adam paylaşımı bizim için çok önemli" dedi. Karaman, antrenmanda yapılan basit pas hataları konusunda ise oyuncularına ikazlarda bulundu.


KORAY'DAN 5 YILLIK İMZA

Altyapı devrimi tam gaz sürüyor. Bordo-mavililer son olarak 18 yaşında ve 1.92 boyundaki Koray Kılınç ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken pivot santrfor, teknik heyetin istemesi halinde Alanyaspor maçının kadrosuna alınabilecek.

  1. 15.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Alanya'da 'hareket' edecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN