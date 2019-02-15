Trabzonspor Alanya'da 'hareket' edecek!

Alanyaspor maçının taktiği belli oldu. Bordomavililer, hızlı oyun ve presle sonuca gitmeye çalışacak. Ünal Karaman, antrenmanda futbolculara sık sık bu yönde uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularından daha çabuk oynamalarını ve topla temaslarının daha az olmasını isteyerek, "Saha içerisinde hareketliliği ihmal etmeyelim. Topun hızını artırın. Rakibe kendi sahasında baskı yapıp çıkartmamaya çalışalım. Adam paylaşımı bizim için çok önemli" dedi. Karaman, antrenmanda yapılan basit pas hataları konusunda ise oyuncularına ikazlarda bulundu.



KORAY'DAN 5 YILLIK İMZA



Altyapı devrimi tam gaz sürüyor. Bordo-mavililer son olarak 18 yaşında ve 1.92 boyundaki Koray Kılınç ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken pivot santrfor, teknik heyetin istemesi halinde Alanyaspor maçının kadrosuna alınabilecek.