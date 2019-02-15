Trabzonspor Alanya'da 'hareket' edecek!
Alanya maçının ‘oyun planı’ şekillendi: Saha içinde daha çok hareket edilecek, topun hızı artırılacak, rakibe baskı yapılacak.
Alanyaspor maçının taktiği belli oldu. Bordomavililer, hızlı oyun ve presle sonuca gitmeye çalışacak. Ünal Karaman, antrenmanda futbolculara sık sık bu yönde uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularından daha çabuk oynamalarını ve topla temaslarının daha az olmasını isteyerek, "Saha içerisinde hareketliliği ihmal etmeyelim. Topun hızını artırın. Rakibe kendi sahasında baskı yapıp çıkartmamaya çalışalım. Adam paylaşımı bizim için çok önemli" dedi. Karaman, antrenmanda yapılan basit pas hataları konusunda ise oyuncularına ikazlarda bulundu.
KORAY'DAN 5 YILLIK İMZA
Altyapı devrimi tam gaz sürüyor. Bordo-mavililer son olarak 18 yaşında ve 1.92 boyundaki Koray Kılınç ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken pivot santrfor, teknik heyetin istemesi halinde Alanyaspor maçının kadrosuna alınabilecek.
- 15.2.2019
-
Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Trabzonspor Alanya'da 'hareket' edecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.