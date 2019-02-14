Yıkılmayacağız – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Yıkılmayacağız

Galatasaray- derbisinde hakem 'ün gazabına uğrayan Trabzonspor'da kaptan , " ve yan yana olacağız" mesajı verdi.

Galatasaray- derbisinde hakem 'ün gazabına uğrayan Trabzonspor'da kaptan , " ve yan yana olacağız" mesajı verdi. 22 yaşındaki futbolcu taraftarları pazar günü oynanacak maçına davet ederken, "Onlar bazen unutuyor, hatırlatmakta fayda var. Ne olursa olsun biz yan yana durduğumuz zaman aşamayacağımız engel yok. Pazar günü Akyazı'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

  1. 14.2.2019
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