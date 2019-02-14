Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hakem Ümit Öztürk'ün gazabına uğrayan Trabzonspor'da kaptan Yusuf Yazıcı, "Yıkılmayacağız ve yan yana olacağız" mesajı verdi.
Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hakem Ümit Öztürk'ün gazabına uğrayan Trabzonspor'da kaptan Yusuf Yazıcı, "Yıkılmayacağız ve yan yana olacağız" mesajı verdi. 22 yaşındaki futbolcu taraftarları pazar günü oynanacak Alanyaspor maçına davet ederken, "Onlar bazen unutuyor, hatırlatmakta fayda var. Ne olursa olsun biz yan yana durduğumuz zaman aşamayacağımız engel yok. Pazar günü Akyazı'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
- 14.2.2019
-
Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
-
Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Yıkılmayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.