Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
KARAMAN SIK SIK OYUNU DURDURUP UYARILARDA BULUNDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman, taktik antrenmanı sırasında sık sık çalışmayı durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu. Karaman, oyuncularından daha çabuk oynamalarını ve topla temaslarının daha az olmasını isteyerek, "Saha içerisinde hareketliliği ihmal etmeyelim. Rakibe kendi sahasında baskı yapıp çıkartmamaya çalışalım. Adam paylaşımı bizim için önemli. Faul yapmadan baskı yapmak, mücadele etmek ise olmazsa olmazımız" dedi. Karaman, antrenmanda yapılan basit pas hatalarına kızarak, oyuncularını bu konuda birçok kez uyarıda bulundu.
UĞURCAN VE HÜSEYİN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Bu arada Ankaragücü maçında sol arka adalesinde yırtık meydana geldiği için Galatasaray maçında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır ve ayağında ağrı hissettiği için dünkü antrenmanı tamamlayamayan Hüseyin Türkmen de bugün takımla çalışmalara başladı.
ÖĞRENCİLERDEN FUTBOLCULARA GÜL
Öte yandan antrenman öncesi bir grup ilköğretim okulu öğrencileri teknik heyet ve futbolculara sevgilileri günü nedeniyle gül ver diler.
Bordo-mavililer, yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
- 14.2.2019 14:23
- Güncelleme: 15.2.2019 09:35
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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