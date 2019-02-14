Tarihi başarıları tekrarlayacağız
Başkan Ahmet Ağaoğlu, tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını söyledi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını söyledi. Ligde de kupada da mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Ağaoğlu, "Trabzonsporumuzun bugün kadrosunda yer alan 29 oyuncunun 16'sı altyapımızdan. Yani takımın yüzde 55'i altyapıdan. Bu, Türk futboluna emsal olacak bir yapılanmaya işaret ediyor. Bizim için bordo maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok! Pusulamız Trabzonspor, rotamız Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız. Biz zaten unutmamıştık ama çok yakın bir zamanda tüm Türkiye'ye hatırlatacağız" ifadesini kullandı.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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