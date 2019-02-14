Kenetlenme vakti

Trabzonspor'da zaman kenetlenme zamanı… Hem kısıtlı kadro, hem de sakatlarla boğuşan Karadeniz ekibi bu da yetmezmiş gibi ciddi hakem hatalarına maruz kalmaya devam ediyor. Önce Başakşehir, ardından Galatasaray sınavında hakem faciası yaşayan ve bu iki maçtan puansız ayrılan bordo-mavililer de sinirler iyice gerilirken, bu dönemde bordo-mavili camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği vurgulandı. Taraftarların Alanyaspor karşılaşmasında tribünleri doldurmalarını ve takımlarına gereken desteği vermeleri isteniyor.