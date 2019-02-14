Kenetlenme vakti – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Kenetlenme vakti

Kenetlenme vakti

'da zaman kenetlenme zamanı… Hem kısıtlı kadro, hem de sakatlarla boğuşan ekibi bu da yetmezmiş gibi ciddi hakem hatalarına maruz kalmaya devam ediyor.

'da zaman kenetlenme zamanı… Hem kısıtlı kadro, hem de sakatlarla boğuşan ekibi bu da yetmezmiş gibi ciddi hakem hatalarına maruz kalmaya devam ediyor. Önce Başakşehir, ardından sınavında hakem faciası yaşayan ve bu iki maçtan puansız ayrılan bordo-mavililer de sinirler iyice gerilirken, bu dönemde bordo-mavili camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği vurgulandı. Taraftarların karşılaşmasında tribünleri doldurmalarını ve takımlarına gereken desteği vermeleri isteniyor.

  1. 14.2.2019
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