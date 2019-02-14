Kenetlenme vakti
Trabzonspor'da zaman kenetlenme zamanı… Hem kısıtlı kadro, hem de sakatlarla boğuşan Karadeniz ekibi bu da yetmezmiş gibi ciddi hakem hatalarına maruz kalmaya devam ediyor.
Trabzonspor'da zaman kenetlenme zamanı… Hem kısıtlı kadro, hem de sakatlarla boğuşan Karadeniz ekibi bu da yetmezmiş gibi ciddi hakem hatalarına maruz kalmaya devam ediyor. Önce Başakşehir, ardından Galatasaray sınavında hakem faciası yaşayan ve bu iki maçtan puansız ayrılan bordo-mavililer de sinirler iyice gerilirken, bu dönemde bordo-mavili camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği vurgulandı. Taraftarların Alanyaspor karşılaşmasında tribünleri doldurmalarını ve takımlarına gereken desteği vermeleri isteniyor.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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