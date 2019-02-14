Hüseyin bitiremedi

Bu sezon sakatlıktan çok çeken Trabzonspor, dün bir şok daha yaşadı. Galatasaray derbisinde Diagne, Hüseyin'in ayağına basmış ve delmişti. Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hisseden 21 yaşındaki stoper, çalışmayı tamamlayamadı. Hüseyin, Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Bir süre Ünal Karaman ile konuşan Türkmen, daha sonra antrenman sahasından ayrıldı. Kemik kadrodan şu anda Uğurcan Çakır (Sol arka adale yırtık), Pereira (Sol ayak tarak kemiği kırık), Novak (Sol ayak baş parmağı kırık), Onazi (Aşil tendonu koptu), Sosa (Sol bacak kas grubunda ikinci derece yaralanma) sakat durumda. Daha önce de Kamil (4 ay), Hosseini (2 hafta), Toure (4 hafta), Yusuf (1 hafta), A. Ömür (2 hafta), Nwakaeme (3 hafta), Rodellega (1 hafta) sakatlık yaşamıştı.



TAKTİK ÇALIŞTILAR

Karadeniz ekibi pazar günü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi ile Pereira, tedavide olan Kamil Ahmet, Novak ve Uğurcan'ın yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Abdülkadir Parmak katılmadı. İdmanın son bölümünde sahaya çıkan Uğurcan, Novak ve Kamil hafif tempolu koştu. Önce kondisyon, ardından taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Son bölümde oynanan çift kale maçı kazanan takım büyük sevinç yaşadı.