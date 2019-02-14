Ertuğrul Doğan: "Adalet istiyoruz"

Trabzonspor kulübü önce Başakşehir ardından da Galatasaray maçında yaşanan hakem hatalarından sonra çok sert tepki göstermişti. İki karşılaşmanın hakemleri ile VAR hakemleri arasındaki konuşmaların yayınlanmasını isteyen Karadeniz ekibinin yönetimi, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun son yaşanan gelişmelerden sonra istifa kararını almasını olumlu karşıladı. Ancak yeni atanacak olan Merkez Hakem Kurulu'nu da merakla bekleyen yönetim, bu konuda gerekli temaslarını da sürdürüyor.



BAZI ŞEYLER DEĞİŞMELİDİR

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, tek beklentilerinin adalet sağlayacak bir ekibin o makama gelmesi olduğunu belirtti. Doğan, "Biz asla bir ayrıcalık beklemiyoruz ve istemiyoruz. Hiçbir takımın canı yanmasın ve maç sonunda hakem hatalarını değil oynanan futbolu konuşalım. O yüzden bu adaleti sağlayacak olan kişilerin o kuruma gelmesi Türk futbolunda bazı şeylerin değişebileceği yönünde adım atılmasının önemli bir sinyali olacaktır. Bu nedenle öncelikle güvenilir bir ismin gelmesini özellikle istiyoruz" dedi.



EŞİTLİK NEREDE? | OLCAY ÇAKIR

Bır takımın, bir sezonda ortalama kaç defa hakem faciasına maruz kalması kabul edilebilir bir durumdur? Ülkemizde ve dünyada durum nedir? Ezeli rakipler ya da şampiyonluk adayları arasında hakem hatalarının dağılımı adil midir? Ben bu soruların cevaplarını gayet iyi biliyorum, elbette kamuoyu da biliyor... Sezon sonunda eşitlenir diyenleri duyar gibiyim. Peki o halde soruyorum; bir kez bile bir büyük karşılaşma fahiş bir hata ile Trabzonspor lehine bitmiş mi? Yok di mi? O zaman nerde adalet, nerde eşitlik?