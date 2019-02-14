Büyük maçların adamı
Bordo-mavililerin yıldızı Anthony Nwakaeme, büyük maçlarda sergilediği futbolla ön plana çıkıyor.
Bordo-mavililerin yıldızı Anthony Nwakaeme, büyük maçlarda sergilediği futbolla ön plana çıkıyor. Bu sezon ligde 14 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist yapan Nijeryalı yıldız, Galatasaray ile gerçekleşen 2 mücadelede rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş deplasmanında ise kritik bir gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Rizespor ağlarını da 1 kez havalandırmayı başardı.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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