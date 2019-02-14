Büyük maçların adamı – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Büyük maçların adamı

Büyük maçların adamı

Bordo-mavililerin yıldızı , büyük maçlarda sergilediği futbolla ön plana çıkıyor.

Bordo-mavililerin yıldızı , büyük maçlarda sergilediği futbolla ön plana çıkıyor. Bu sezon ligde 14 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist yapan yıldız, ile gerçekleşen 2 mücadelede rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, deplasmanında ise kritik bir gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Rizespor ağlarını da 1 kez havalandırmayı başardı.

  1. 14.2.2019
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