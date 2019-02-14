Beni affetmezler
Teknik direktör Ünal Karaman tarafından Çaykur Rizespor ile oynanan ilk yarının son maçından sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın umudu bitti.
Teknik direktör Ünal Karaman tarafından Çaykur Rizespor ile oynanan ilk yarının son maçından sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın umudu bitti. Çalışmalarını takımdan ayrı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde sürdüren 31 yaşındaki sağ kanadın, "Bugüne kadar affedilmediysem bundan sonra artık zor. Beni affedeceklerini düşünmüyorum. Sezon sonunda da duruma bakacağız" dediği belirtiliyor.
- 14.2.2019
-
Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
-
Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Beni affetmezler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.