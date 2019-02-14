Beni affetmezler – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Beni affetmezler

Beni affetmezler

tarafından ile oynanan ilk yarının sonra bırakılan 'ın umudu bitti.

tarafından ile oynanan ilk yarının sonra bırakılan 'ın umudu bitti. Çalışmalarını takımdan ayrı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde sürdüren 31 yaşındaki sağ kanadın, "Bugüne kadar affedilmediysem bundan sonra artık zor. Beni affedeceklerini düşünmüyorum. Sezon sonunda da duruma bakacağız" dediği belirtiliyor.

  1. 14.2.2019
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