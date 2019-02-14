Arslanboğa yönetecek
Süper Lig'in 22'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 22'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre pazar günü saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor- Alanyaspor karşılaşmasında Suat Arslanboğa görev yapacak. Karadeniz ekibi, 1978 doğumlu hakemin düdük çaldığı son maçlarda 2017'de Gümüşhane ile 0-0 kalmış, 2016'da Çorum'u 2-1 yenmişti. Aslanboğa, 2012 ile 2016 arası Fırtına'nın karşılaşmalarına çıkmamıştı.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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