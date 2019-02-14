Arslanboğa yönetecek – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Arslanboğa yönetecek

Arslanboğa yönetecek

'in 22'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

'in 22'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre pazar günü saat 16.00'da oynanacak - karşılaşmasında Suat Arslanboğa görev yapacak. ekibi, 1978 doğumlu hakemin düdük çaldığı son maçlarda 2017'de Gümüşhane ile 0-0 kalmış, 2016'da 'u 2-1 yenmişti. Aslanboğa, 2012 ile 2016 arası Fırtına'nın karşılaşmalarına çıkmamıştı.

  1. 14.2.2019
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