Arslanboğa yönetecek

Süper Lig'in 22'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre pazar günü saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor- Alanyaspor karşılaşmasında Suat Arslanboğa görev yapacak. Karadeniz ekibi, 1978 doğumlu hakemin düdük çaldığı son maçlarda 2017'de Gümüşhane ile 0-0 kalmış, 2016'da Çorum'u 2-1 yenmişti. Aslanboğa, 2012 ile 2016 arası Fırtına'nın karşılaşmalarına çıkmamıştı.



