Trabzonspor'da hakem tepkisi devam ediyor

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Başakşehir maçının ardından talep ettikleri gibi Galatasaray derbisinin ardından da hakem ile VAR odası arasında ses kayıtlarının yayınlanmasını istediklerini söyledi. Şahin, şeffaflık adına bu görüşmelerin bilinmesinin gerektiğini belirterek, "Bir uygulama yapılıyorsa bu tam anlamıyla işlevsel olmalı. Başakşehir maçından sonra Akyazı'da bir uçak düştüğünü ve bunun kara kutusunun açıklanmasını istiyoruz demiştik. Şimdi de İstanbul'da aynı kazaya kaldık ve yine aynı talebimiz devam ediyor. Bu maçtaki hakem kararlarının izahatını bekliyoruz. O maçta mücadele eden gençlerimizin alın terinin karşılığını istiyoruz. Tek beklentimiz adil yönetim" diye konuştu.



Yerel gazetelerin de hakem Ümit Öztürk'e yönelik öfkesi devam ediyor. Son Nokta, "Sözümüz sana Ümit Öztürk, madem kul hakkından korkuyorsun, delikanlıysan bırak görelim" manşetini attı. Taka "MHK'de Trabzon düşmanlığı" manşetini atarak, Yusuf Namoğlu döneminde 4 Trabzonlu Süper Lig hakeminin buhar olduğunu yazdı. Karadeniz Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı bir programda TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile ilgili yaptığı açıklamaları manşetine taşıyarak, "TFF'yi ateşe atmam" başlığını kullandı. Günebakış da hakem Öztürk'ün eyyam yaptığını ifade ederek, "Eyyamcılığın son halkası olan Öztürk, Trabzonspor camiasının sabırlarını taşırdı. Vicdansızlar" manşeti ile çıktı.



23 HAFTA SONRA YÖNETTİ



Hakem Ümit Öztürk'le ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. MHK, geçen sezonun 32. haftasından bu yana Öztürk'e ligde Trabzonspor maçı vermemiş. Bu normal bir durum değil! 5 Mayıs 2018'deki Trabzonspor-Kasımpaşa (2-5) sınavında, hakem Ümit Öztürk, bordo-mavili takımdan Okay ve Hubocan kırmızı kart göstermişti. Ve MHK, söz konusu kararları dikkate almış olacak ki Öztürk'ü Trabzon karşılaşmalarına vermemiş. Bu arada Ümit Öztürk, 29 Ocak 2017'deki Trabzon-Gaziantep sınavı ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk resmi maçı yönetmişti.



ADALET YOK



Kulübün eski basın sözcüsü Yakup Aslan, son dönemdeki adaletsizlikler sonrası hem TFF hem de MHK'ye yüklendi. Aslan, Galatasaray derbisinde bir adaletin olmadığını belirterek, "Trabzonspor'un ana kadrosunun yarısı sakat olduğu için gençlerle çıktığı maçta adaletin 'A'sı geçerli olsaydı skor 2-2 olurdu. Hatta Diagne'nin hak ettiği kırmızı kart gösterilseydi Trabzonspor galip dahi gelebilirdi" diye konuştu.



OTORİTE BOŞLUĞU



Eski asbaşkanlardan Hayrettin Hacısalihoğlu, hakem hatalarıyla ilgili sert konuştu. Hacısalihoğlu, sadece Trabzonspor'un değil birçok kulübün şikayetçi olduğunu belirterek, "Operasyona gerek yok ama bu kadar tesadüf olmaz. Hep isabet eden tesadüf olmaz. Trabzonspor'a haksızlık yapılıyor. Ama bu bir operasyon mudur yoksa otorite boşluğu mudur? Bence ciddi bir otorite boşluğu var. Son günlerde Fenerbahçe de şikayetçi, Anadolu takımları da şikayetçi. Çok radikal kararlar alınmalı" ifadesini kullandı.

BİZDE SENE HEP 2011



AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, TBMM'de Trabzonspor'a yapılan haksızlığa suskun kalmadı. Ayvazoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Hatalı veya kasıtlı olarak verilen veya verilmeyen hakem kararlarına karşı ister istemez şehirde ve ülkemiz genelinde eleştirel reaksiyon doğmuştur. Eşit şartlarda karşılaşmaların oynanmasını beklediğimi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Trabzon milletvekili olarak vurgulamak istiyorum. Bizde sene hep 2011" ifadelerini kullandı.



YOK ARTIK! YİNE PFDK



Hakem hatalarından canı çok yanan Trabzon'a PFDK da ceza üzerine ceza veriyor. Fırtına, Galatasaray derbisinde kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle kurula verildi. Derbide hakem Ümit Öztürk'ün gazabına uğrayan Karadeniz ekibine ceza yolda.



PUAN FARKI AÇILDI



Sezonun ikinci yarısına ilk yarıya oranla daha kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ikinci yarıda oynadığı 4 karşılaşma da 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi, 5. sıraya geriledi. Sezonun ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Fırtına ikinci yarıda geride kalan 4 hafta sonunda puan farkının 12'ye yükselmesine engel olamadı.?