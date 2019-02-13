Trabzonspor gençlerine güveniyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Trabzon'un bu gençlerinin önünü açacak ve Trabzonspor'u tüm hedeflerine ulaştıracaklarını bildirdi.

Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, ligde de kupada da mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.

Takımda yer alan oyuncularının sergiledikleri oyun, yıllardır arzu ettikleri, özlemini çektikleri Trabzonspor kimliğinin sahaya yansıması anlamında umut verdiğini kaydeden Ağaoğlu, "Dahası, oldukça düşük yaş ortalamasına sahip olması ve Süper Lig'de görülmemiş bir oranda altyapı futbolcularını bünyesinde bulundurması sebebiyle de gelecek adına hepimizi heyecanlandırıyor. Trabzonsporumuzun bugün kadrosunda yer alan 29 oyuncunun 16'sı altyapımızdan A takıma yükselen gençlerimiz. Yani, takımın yüzde 55'i altyapı oyuncularından kurulu. Bu, Türk futboluna emsal olacak bir yapılanmaya işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, A takım teknik ekibinin, Trabzonspor altyapısının başarısını gençlere duyduğu güven ile taçlandırdığını, tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pek çok futbol insanının 'risk' olarak yorumlayacağı bir karar alarak bu genç oyuncuları oyun içinde değerlendirerek onlara büyük bir öz güven kazandırdı. Bizler de destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Trabzon'un bu gençlerin önünü açacak ve Trabzonsporumuzu tüm hedeflerine ulaştıracağız. Tıpkı sizlere yazdığım o mektuptaki gibi; birileri ceza dese de biz 'ödül' adledeceğiz. Birileri 'yaptırım' diyecek, biz 'mükafat.' Birileri 'VAR' diyecek, biz ısrarla 'yok' diyeceğiz. Çünkü bizim için bordo maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok! Pusulamız Trabzonspor, rotamız Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız. Biz zaten unutmamıştık ancak çok yakın bir zamanda tüm Türkiye'ye hatırlatacağız."