Suç duyurusu yaptı – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Suç duyurusu yaptı

Suç duyurusu yaptı

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından flaş gelişme yaşandı.

Derbinin 42. dakikasında , hakem 'ün faul düdüğünün çalmasının ardından karara tepki gösterdi. Nagatomo'nun da 'F.ck off' dediğini ancak kırmızı kart görmediği iddia edildi. Yaşanan gelişmenin ardından; Trabzonsporlu avukatlar, Ümit Öztürk ve Nagatomo ile ilgili mahkemeye şikayette bulundu.

  1. 12.2.2019
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