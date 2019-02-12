Suç duyurusu yaptı

Derbinin 42. dakikasında Nagatomo, hakem Ümit Öztürk'ün faul düdüğünün çalmasının ardından karara tepki gösterdi. Nagatomo'nun da 'F.ck off' dediğini ancak kırmızı kart görmediği iddia edildi. Yaşanan gelişmenin ardından; Trabzonsporlu avukatlar, Ümit Öztürk ve Nagatomo ile ilgili mahkemeye şikayette bulundu.