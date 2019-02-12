Suç duyurusu yaptı
Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından flaş gelişme yaşandı.
Derbinin 42. dakikasında Nagatomo, hakem Ümit Öztürk'ün faul düdüğünün çalmasının ardından karara tepki gösterdi. Nagatomo'nun da 'F.ck off' dediğini ancak kırmızı kart görmediği iddia edildi. Yaşanan gelişmenin ardından; Trabzonsporlu avukatlar, Ümit Öztürk ve Nagatomo ile ilgili mahkemeye şikayette bulundu.
- 12.2.2019
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
-
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
-
Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Suç duyurusu yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.