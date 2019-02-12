Şebeke ve şike mevcut – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Şebeke ve şike mevcut

Şebeke ve şike mevcut

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin , derbisinin hakemi Ümit Öztürk'e çok sert tepki gösterdi.

; " VAR, ofsayt VAR, lehimize penaltı VAR, hakeme küfür VAR, G.Saraylı oyuncuya ikinci sarı ve kırmızı VAR, VAR odasında şebeke VAR, şike VAR! Adalet YOK! Rezalet VAR. Ligden çekilelim olsun bitsin. Ey futbolun katilleri, ey emek hırsızları şunu bilin ki biz tertemiz mazimizle ve fidan gibi gençlerimizle ahlakın, adaletin ve dürüstlüğün tarafındayız" dedi.
  1. 12.2.2019
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