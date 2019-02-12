Sana kaptanlık çok yakışıyor – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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kaptanlık çok yakışıyor

Sana kaptanlık çok yakışıyor

Bordo-mavili taraftar, sosyal medya üzerinden kaptan Yazıcı'nın hem sahadaki duruşu hem de kendisinin genç olmasına rağmen 18 yaşındaki 'ya sahip çıkmasına övgüler yağdırdı.

Taraftarlar, penaltı pozisyonunda 'yı, "Problem yok, kurtarışına odaklan" diye teselli eden için, " kaptanlık çok yakışıyor", "Çok büyük bir karakter ve büyük oyuncusun", "İnşallah bu takımla şampiyonluk kupasını sen kaldıracaksın" yorumu yaptılar.
  1. 12.2.2019
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