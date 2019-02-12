Organizasyon var

Başkan Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a önemli açıklamalar bulundu. Ağaoğlu, önce Başakşehir ardından da Galatasaray maçında yaşanan hakem hatalarının normal olmadığını belirterek, "Artık ürpermeye başladım. Bunlar mantığın aklın izah edebileceği şeyler değil" dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti: "Artık ürpermeye başladım. Bunlar normal şeyler değil. Başakşehir maçında bakıyorsunuz, 11 pozisyon hatalı. Ondan önce yaşadığımız Beşiktaş derbisi var. Ama ligin ikinci yarısından itibaren bakarsak Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarında yaşananlar artık aklın izah edebileceği şeyler değil. Ekuban'ın penaltı pozisyonunda VAR olmasaydı 'görmedi, hakem hatası' diyebilirdik. Bu adam orada ne seyretti. Bence büyük ihtimalle Galatasaray'ın attığı penaltıyı koydular onu seyretti."



KÖR PARMAĞIM KÖR GÖZÜNE

"İkinci tekrarında kesin penaltı verecek, çalacak acaba penaltıyı kim atacak? Diyordum. O ara top Yusuf'un elindeydi. Yusuf mu atacak Rodallega mı atacak derken arkadaş korneri gösterdi. Spor Toto Süper Lig'de puan sıralamasına baktığınızda hemen hemen bütün maçların zorluk derecesi aynı. Türk futbolunda geçmiş yıllara kıyasla üstüne koyarak üzerine gitme noktasında... Burada yönetenlere büyük görev düşüyor. Aynı performansı siz de göstermek zorundasınız. Bu maçta farklı karar, diğer maçta farklı karar. Kafaya göre standart. Burada bir şey var. Burada anlam veremediğim bir şey var. Bu kadar kör parmağım kör gözüne olamaz. Bütün bir ülke seyredecek, seni çağıracaklar, 'şu pozisyonu seyret' diyecekler, seyredeceksin 'bir şey yok devam' diyeceksin. Bunun adını koyamıyorum. Bu işi kutuplaşmaya doğru götürme eğilimi var."



BU KADAR NET HATA OLMAZ

"Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Bir olur, iki olur, 3 olur... Allah korusun bunlar ardı ardına gelmeye başladığı zaman ki ben bunu yaşadım. Aynı şekilde hakem hatalarıyla saha kapamalarla, biz Trabzon'dan bir çıktık, 2 ay sonra döndük. Burası çok kırılgan. Bu kadar net şeylerin hata olduğuna inanmıyorum. MHK, TFF'ye bağlı. MHK ile ilgili tasarruf TFF'ye bağlı. MHK'den hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama beklemek hakkımız. Eğer dönüp sizin FIFA kokartı verdiğiniz hakem, bu pozisyonu izleyip tekrar tekrar izleyip, burada bir şey yok, arkadan müdahaleye kırmızı kart veremiyorsa, iki gün önce kırmızı kart gösterilen F..k Off orada kırmızı burada olmuyorsa bir sorun var. Kulüp başkanları bana mesaj attı. Siz bu hakemle sabaha kadar oynasanız da kazanamazdınız. Bir F.Bahçeli şunu sormaz mı?.. F.. ile başlayan kelime 48 saat önce kart da sonra değil mi?"



ÇOCUKLARI KATLETTİ

Bu mücadeleyi adil olarak yönetmeniz gerekiyor. Maçın ardından Çanakkale vurgusu yaptım. 'O yıllarda emperyalist kurşunlarla şehit oldu Trabzon Lisesi'nin bütün öğrencileri, 2 sene mezun vermedi' dedim. O vurgulama şu: İşte o Trabzon Lisesi'nin öğrencileri derbide de sahadaydı. Ve bir hakem bunları katletti. Niye ağrınıza gidiyor bu sözler sizin. Burada o kadar yanlış anlaşıIacak bir şey yok. Eğer herkes bizim kadar bu konuda hassas olursa hiçbir sıkıntı olmaz. Ben asla ve asla hiç bir zaman için rakip Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Rize olur, hiçbir şekilde bir kulübün camiasına yönelik bırakın aşağıcılık, en ufak imada dahi bulunmam.



ARDA 2 BİN 500 TL ALIYOR

Başkan Ağaoğlu, kaleci Arda'nın 2 bin 500 TL aylık aldığını da vurgulayarak, "Sahaya çıkan hakemin şunları düşünmesi lazım, yanılmıyorsam, 2 bin 500 TL aylık alıyor kaleci Arda. Çocuklar bu maçtan puan alsalar, almış oldukları galibiyet primi ile belki bütün sene ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Alın teri denilen bir şey var, emek denilen bir şey var, kul hakkı denilen bir şey var bu kadar kolay ve çabuk yenilmemeli. Benim 18 yaşındaki kalecim Arda 50 bin kişinin önünde ezilmedi. Ama hakem, kararları ile ezildi.



CARDİFF YUSUF'U İSTEDİ

Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya teklifler olduğunu da ifade ederek, "Son teklif Antalya'dayken geldi. Premier Lig'den Cardiff istedi. Biz sezon sonuna kadar gönderemeyeceğimizi söyledik. Sezon bittikten sonra Haziran'dan sonra görüşürüz deyince bizden dönüp Sala'ya yöneldiler.

Enterasan bir hikaye.



BİZİM İMZAMIZ YOK

Başkan, Galatasaray tarafından sürekli dile getirilen Kulüpler Birliği bildirisine imza atmadıklarını hatta tepki gösterdiklerini de açıkladı. Ağaoğlu, kendi var sistemlerini kurduklarını ve bunun başına da MHK'de görev yapmış, Trabzon'da yaşayan bir hakemi getirdiklerini vurguladı.?