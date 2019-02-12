Başını dik tut – Fotomaç – 12 Şubat 2019
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Başını dik tut

Başını dik tut

Derbiye damga vuran bu fotoğrafın perde arkasına ulaştı. Yusuf, Arda’ya “Başını dik tut” dedi.

taraftarı, yenilgisi sonrası TT Stadı'nda takımı tribüne çağırarak ayakta alkışladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve da tüm oyuncuları soyunma odasında tebrik ederken, "Tüm hakemin kararlarını gördü, sizinle gurur duyuyoruz" dediler. 22 yaşındaki kaptan Yusuf Yazıcı'nın hem penaltıda hem de maçın ardından 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'u teselli etmeye çalıştığı kare geceye damga vurdu. , Yusuf'un Arda'yı teselli ettiği konuşmanın detaylarına ulaştı. Genç kaptanın, penaltıda yaptığı, "Problem değil, kurtarışına odaklan" tesellisinin yanı sıra maç sonunda da "Biz Trabzonspor'uz, savaştık ama başımız öne eğilmez" dediği öğrenildi.
Yunus Emre

  1. 12.2.2019
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