Başını dik tut
Derbiye damga vuran bu fotoğrafın perde arkasına FOTOMAÇ ulaştı. Yusuf, Arda’ya “Başını dik tut” dedi.
Trabzonspor taraftarı, Galatasaray yenilgisi sonrası TT Stadı'nda takımı tribüne çağırarak ayakta alkışladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman da tüm oyuncuları soyunma odasında tebrik ederken, "Tüm Türkiye hakemin kararlarını gördü, sizinle gurur duyuyoruz" dediler. 22 yaşındaki kaptan Yusuf Yazıcı'nın hem penaltıda hem de maçın ardından 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'u teselli etmeye çalıştığı kare geceye damga vurdu. FOTOMAÇ, Yusuf'un Arda'yı teselli ettiği konuşmanın detaylarına ulaştı. Genç kaptanın, penaltıda yaptığı, "Problem değil, kurtarışına odaklan" tesellisinin yanı sıra maç sonunda da "Biz Trabzonspor'uz, savaştık ama başımız öne eğilmez" dediği öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 12.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Başını dik tut haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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