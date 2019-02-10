Trabzonspor’un adı bile yeter – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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’un adı bile yeter

Trabzonspor’un adı bile yeter

Yusuf Yazıcı, 'ı deplasmanda yeneceklerini söyledi.

Genç yıldız "Biz 'uz. Adımız yeter. maçında da bu kimlikle sahada olacağız. Maç öncesi kimin ne dediğinin, kimi favori gördüğünün önemi yok. Biz kendimize güveniyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.
  1. 10.2.2019
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