Scout akını – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Scout akını

Scout akını

Stadı'ndaki Galatasaray- derbisine Avrupa'dan birçok scout'un geleceği öğrenildi.

Avrupa devlerinin oyuncu izleme komitesinden isimler özellikle 'un genç yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü gözlem altında tutacak. Fırtına'nın genç kalecisi Arda Akbulut da özel olarak izlenecekler arasında.
  1. 10.2.2019
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