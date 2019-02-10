Rodallega ve Ekuban sınırda – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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ve sınırda

Rodallega ve Ekuban sınırda

'da derbisi öncesi iki futbolcu sınırında bulunuyor.

Hugo ve Caleb bugünkü karşılaşmada görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler. Alanya maçında forma giyemeyecekler. İki isim de uyarıldı.
  1. 10.2.2019
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