Minik Tayyip’e forma
Mahmut Tayyip Alemdar, Kartal’da yıkılan binada göçük altında kalmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 yaşındaki minik adaşı ile bir araya geldi. Forma ve top hediye etti.
Kartal'da çöken binada minik Mahmut Tayyip Alemdar göçük altında kalmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 9 saat yıkıntılar altında kaldıktan sonra kurtarılan minik Alemdar ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Trabzonspor taraftarı olan minik adaşına hediyeler verdi. Erdoğan, Mahmut Tayyip Alemdar'a bordo-mavili takımın formasını ve topunu hediye etti. Başkan Erdoğan ayrıca minik Trabzonspor taraftarına Milli Takım forması da verdi. Minik Tayyip Alemdar'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Alemdar'ın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 saat sonra enkazdan kurtarılan Azra Havva Tekgöz ile de yakından ilgilendi.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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